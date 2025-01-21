За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 822 030 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 января: 1600 российских оккупантов, 12 танков и 130 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 822030 (+1600) человек,
- танков — 9833 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 20477 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 22134 (+60) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1050 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22898 (+130),
- крылатые ракеты — 3051 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34682 (+194) ед,
- специальная техника — 3710 (+4)
Источник: Минфин
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