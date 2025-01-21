Поступления в государственный бюджет в январе-декабре 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой Украины, составляют 1133,5 млрд грн. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Госбюджет в прошлом году получил более 1 трлн грн платежей налоговой службы
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Поступление в бюджет
Отмечается, что поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-декабре 2024 составили 1036,8 млрд грн.
Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 100,2%.
Источник: Минфин
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