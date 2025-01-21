Государственное предприятие «СЕТАМ» в 2024 году продало имущества более чем на 5,1 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Продажа имущества

«ГП „СЕТАМ“ в 2024 году продало имущества более чем на 5,1 млрд грн! Дополнительно заработано для продавцов 211 млн грн», — говорится в сообщении.

По данным Минюста, в 2024 году наиболее успешными оказались аукционы по продаже здания во Львове за 420 млн грн, здания в Киеве за 136,6 млн грн и комплекса зданий в Киевской области за 108,4 млн грн.

Генеральный директор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук отметил, что за прошлый год СЕТАМ уплатило в бюджет 58 млн грн налогов и других сборов.

«Предприятие демонстрирует стабильную работу, удовлетворяя требования взыскателей, исполнителей, банков-партнеров и других продавцов, поддерживая экономику и обеспечивая простой и доступный способ покупки и продажи имущества», — сказал Осадчук.

По словам замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, для увеличения количества исполненных судебных решений в ведомстве готовят новые инструменты.

«Готовим новые нормативные и цифровые инструменты, которые позволят в 2025 году увеличить количество фактически исполненных судебных решений, а затем защитить интересы граждан и государства», — отметил он.

Напомним

Аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) проводит аукционы по продаже арестованного имущества, банковского имущества, прав требования (NPL), физлизинга, имущества в аренду, а также аукционы по заявкам. Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года.