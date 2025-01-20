Бизнес получил льготные кредиты еще на 710 млн

За прошедшую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 287 льготных кредитов на общую сумму 0,71 млрд грн, из которых 202 кредита — от банков государственного сектора экономики более 0,32 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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С начала 2025 года по программе предприниматели получили 803 кредита на 2,7 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 520 кредитов на 1,2 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 69 691 кредит на 273,1 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 51 635 кредитов на 137 млрд грн), из которых по состоянию на 20 января текущего года:

32,71 млрд грн — на инвестиционные цели;

69,29 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

41,02 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

31,27 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

1,70 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

57,47 млрд грн — на антивоенные цели;

26,17 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 104 513 кредитных договоров на 362,7 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 72 111 договоров на 163,6 млрд гривен.