Курс валют на вечер 20 января: евро на межбанке выросло на 45 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 45 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 20 января Закрытие 20 января Изменения доллар 42,11/42,14 42,17/42,20 6 /6 евро 43,44/43,46 43,89/43,91 45/45

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,60 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,62−42,65, евро — 44,02−44,23 грн.

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