К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 45 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 20 января: евро на межбанке выросло на 45 копеек
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Открытие 20 января
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Закрытие 20 января
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Изменения
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42,11/42,14
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42,17/42,20
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6 /6
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43,44/43,46
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43,89/43,91
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45/45
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,60 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 44,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,62−42,65, евро — 44,02−44,23 грн.
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Источник: Минфин
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