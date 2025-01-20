Фонд госимущества и Фонд гарантирования вкладов заключили меморандум об усовершенствовании оценки активов неплатежеспособных банков. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
В Украине усовершенствуют процедуру оценки активов неплатежеспособных банков
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Что известно
Отмечается, что меморандум предусматривает совместную работу по развитию и совершенствованию оценочных процедур и оценке активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации.
Как сообщают в ФГИУ, подписанный документ предусматривает намерения по сотрудничеству в следующих направлениях:
- совместная работа в сфере оценки активов неплатежеспособных банков, банков с временной администрацией и находящихся в процессе ликвидации в соответствии с их полномочиями и компетенцией;
- доработка методики независимой оценки активов указанных выше банков с учетом опыта, приобретенного Фондом гарантирования вкладов;
- определение методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур для нужд ФГВФЛ.
Также будет создана рабочая группа по решению вопросов определения методических основ для разработки и внедрения автоматизированного модуля оценочных процедур.
Кроме того, в процесс будут вовлечены международные эксперты.
Источник: Минфин
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