Рынки начинают ждать повышения ставки ФРС вместо снижения — Bloomberg

Существует небольшая вероятность, но в определенных кругах все же обсуждаемая, что следующим шагом ФРС по процентным ставкам будет их повышение, а не снижение. Об этом пишет Bloomberg.

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Изменение прогнозов

Такие ожидания начали появляться после неожиданно сильного отчета по занятости 10 января и резко контрастируют с консенсусом на Уолл-стрит, который говорит как минимум об одном снижении ставки в этом году.

Причем тенденция набирает обороты даже после благоприятного отчета по инфляции, который усилил аргументы в пользу снижения ставки и привел к снижению доходностей на рынке казначейских облигаций США с многолетних максимумов.

По данным анализа Bloomberg Intelligence на закрытие пятницы, трейдеры на данный момент оценивают в 25% вероятность того, что следующий шаг ФРС будет в сторону повышения ставок к концу года. Эти ставки достигали 30% до публикации данных по потребительским ценам. До недавнего времени идея повышения ставки даже не рассматривалась — 60% опционных трейдеров ставили на дальнейшее снижение стоимости кредитования ФРС и 40% — на паузу.

Трамп

Как и множество других вещей на финансовых рынках в эти дни, это по сути ставка на политику Трампа. И она опирается на идею о том, что тарифы и другие меры, введенные новой администрацией, вызовут скачок инфляции, подталкивая ФРС к неловкой смене курса.

Фил Саттл, бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка и основатель консультационной фирмы, считает, что ФРС повысит ставки в сентябре.

«Я не думаю, что они будут снижать вообще. И это не экстравагантная точка зрения», — сказал он на подкасте Macro Hive в пятницу.

Саттл ожидает, что Трамп, который приступает к своим обязанностям в понедельник, введет тарифы и ограничит иммиграцию, что повысит инфляцию.