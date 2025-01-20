NovaPay запускает зарплатные проекты для бизнеса и ФОПов

NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФОПов — зарплатный проект. Об этом говорится в сообщении компании.

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Подробности

Компаниям и предпринимателям больше не нужно тратить время на подготовку отдельных реестров для каждого банка — все решается через один общий список.

Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%. Формирование реестра занимает всего несколько минут, а процесс полностью автоматизирован.

Как подключиться

Для подключения компании нужно подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и присоединение к зарплатному проекту. Сотрудникам также не нужно никаких бумажных заявлений, стоит подать заявку для работодателя через мобильное приложение NovaPay и отправить ее бухгалтеру любым удобным способом.

Среди преимуществ получения заработной платы на карту NovaPay:

бесплатные виртуальные и физические карты;

выгодные тарифы, ведь все переводы — без комиссий (по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн);

снятие наличных денег без комиссии в отделениях Новой почты или любом банкомате (до 50 000 грн);

20% скидки на услуги Новой почты и комиссию по наложению при оплате через приложение NovaPay (на 6 посылок ежемесячно, максимальная сумма выгоды на одну посылку — 50 грн);

доступ к услугам в приложении NovaPay: покупка корпоративных облигаций, возможность оформления рассрочки, кейс для сборов и накоплений, а также множество удобных функций, облегчающих финансовую рутину.

Напомним

NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях Новой почты. NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.