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20 января 2025, 13:36 Читати українською

NovaPay запускает зарплатные проекты для бизнеса и ФОПов

NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФОПов — зарплатный проект. Об этом говорится в сообщении компании.

NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФОПов — зарплатный проект.

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Подробности

Компаниям и предпринимателям больше не нужно тратить время на подготовку отдельных реестров для каждого банка — все решается через один общий список.

Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%. Формирование реестра занимает всего несколько минут, а процесс полностью автоматизирован.

Как подключиться

Для подключения компании нужно подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и присоединение к зарплатному проекту. Сотрудникам также не нужно никаких бумажных заявлений, стоит подать заявку для работодателя через мобильное приложение NovaPay и отправить ее бухгалтеру любым удобным способом.

Среди преимуществ получения заработной платы на карту NovaPay:

  • бесплатные виртуальные и физические карты;
  • выгодные тарифы, ведь все переводы — без комиссий (по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн);
  • снятие наличных денег без комиссии в отделениях Новой почты или любом банкомате (до 50 000 грн);
  • 20% скидки на услуги Новой почты и комиссию по наложению при оплате через приложение NovaPay (на 6 посылок ежемесячно, максимальная сумма выгоды на одну посылку — 50 грн);
  • доступ к услугам в приложении NovaPay: покупка корпоративных облигаций, возможность оформления рассрочки, кейс для сборов и накоплений, а также множество удобных функций, облегчающих финансовую рутину.

Напомним

NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях Новой почты. NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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0
torn
torn
20 января 2025, 14:25
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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0
Я_ __
Я_ __
20 января 2025, 15:06
#
Torn

тому що NovaPay це приватна структура, увесь приватний бізнес — це не про демократичні ціни, а про заробіток для бізнесу.

Крім цього, тебе хтось змушує користуватися послугами NovaPay або Нова пошта? Ні. Не подобаються умови — користуйся послугами інших банків або поштових операторів, хто тобі не дає? Але ж ні, ти хочеш, щоб тобі за три копійки був класний сервіс, а бізнесу це ніколи не буде вигідно.

Новапей це фінтехкомпанія котра надає банківські послуги, але тебе не змушують користуватися продуктами Новапей чи Нової пошти, можеш користуватися Ощадбанком і Укрпоштою, бо там комісії нижче може будуть, ну і сервіс відповідний
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0
torn
torn
20 января 2025, 15:31
#
Нова пошта є монополістом на ринку доставки, а значить врегулюванням завищених фінансових комісій для таких компаній в правовій державі має займатись АМКУ та НБУ. Переважна більшість банків теж приватні структури,та це не перешкодило державі врегулювати та обмежити комісії interchange.
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0
Я_ __
Я_ __
20 января 2025, 15:56
#
«Нова пошта є монополістом на ринку доставки»


В тебе як мінімум є meest та укрпошта, тарифи усюди різні, відповідно і рівень сервісу буде усюди різний, не подобаються ціни нової пошти — є meest та укрпошта, не подобається сервіс meest та укрпошта — не ний про тарифи нової пошти, чому бізнес має нести збитки через твої особисті хотілки?

Щодо новапей, це фінтехкомпанія котра отримала ліцензію, ще раз ТОВ «НоваПей» є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay». ТОВ «НоваПей» входить до групи компаній NOVA.

Ти їх ліцензію читав? Не приходило в голову, що не у всіх однакові ліцензії, новапей отримали розширену ліцензію, це не робить цю структуру банком)

Давай максимально просто, знайдеш на сайті НБУ, або того ж Мінфіну, в розділі «банки України» саме novapay?))

p. s. Ніхто не буде тримати бізнес, якщо задовільняти примхи в 200 грн пересічних torn-ів, бізнес це про заробіток, а не про демократичні ціни, ти б ще поскаржився на те, чому тортик від рошен коштує умовні 300 грн)) тобі запропонують так само обрати тортик з іншої цінової категорії.

А взагалі, ти звертався в НБУ з своїм запитом? Якщо ти так серйозно ненавидиш і користуєшся новою поштою та новапей, що тобі в НБУ відповіли, щодо комісій в новій пошті та новапей?
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0
torn
torn
20 января 2025, 16:07
#
Ви для початку ознайомтеся з визначенням монополій та антимонопольним законодавством, а потім розповідайте про заробітки приватного бізнесу і кому чим користуватись.
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