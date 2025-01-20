NovaPay запускает новый сервис для компаний и ФОПов — зарплатный проект. Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay запускает зарплатные проекты для бизнеса и ФОПов
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Подробности
Компаниям и предпринимателям больше не нужно тратить время на подготовку отдельных реестров для каждого банка — все решается через один общий список.
Зарплата перечисляется без комиссии, в то время как в других банках это может стоить до 0,5%. Формирование реестра занимает всего несколько минут, а процесс полностью автоматизирован.
Как подключиться
Для подключения компании нужно подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и присоединение к зарплатному проекту. Сотрудникам также не нужно никаких бумажных заявлений, стоит подать заявку для работодателя через мобильное приложение NovaPay и отправить ее бухгалтеру любым удобным способом.
Среди преимуществ получения заработной платы на карту NovaPay:
- бесплатные виртуальные и физические карты;
- выгодные тарифы, ведь все переводы — без комиссий (по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн);
- снятие наличных денег без комиссии в отделениях Новой почты или любом банкомате (до 50 000 грн);
- 20% скидки на услуги Новой почты и комиссию по наложению при оплате через приложение NovaPay (на 6 посылок ежемесячно, максимальная сумма выгоды на одну посылку — 50 грн);
- доступ к услугам в приложении NovaPay: покупка корпоративных облигаций, возможность оформления рассрочки, кейс для сборов и накоплений, а также множество удобных функций, облегчающих финансовую рутину.
Напомним
NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях Новой почты. NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.
Комментарии - 5
тому що NovaPay це приватна структура, увесь приватний бізнес — це не про демократичні ціни, а про заробіток для бізнесу.
Крім цього, тебе хтось змушує користуватися послугами NovaPay або Нова пошта? Ні. Не подобаються умови — користуйся послугами інших банків або поштових операторів, хто тобі не дає? Але ж ні, ти хочеш, щоб тобі за три копійки був класний сервіс, а бізнесу це ніколи не буде вигідно.
Новапей це фінтехкомпанія котра надає банківські послуги, але тебе не змушують користуватися продуктами Новапей чи Нової пошти, можеш користуватися Ощадбанком і Укрпоштою, бо там комісії нижче може будуть, ну і сервіс відповідний
В тебе як мінімум є meest та укрпошта, тарифи усюди різні, відповідно і рівень сервісу буде усюди різний, не подобаються ціни нової пошти — є meest та укрпошта, не подобається сервіс meest та укрпошта — не ний про тарифи нової пошти, чому бізнес має нести збитки через твої особисті хотілки?
Щодо новапей, це фінтехкомпанія котра отримала ліцензію, ще раз ТОВ «НоваПей» є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay». ТОВ «НоваПей» входить до групи компаній NOVA.
Ти їх ліцензію читав? Не приходило в голову, що не у всіх однакові ліцензії, новапей отримали розширену ліцензію, це не робить цю структуру банком)
Давай максимально просто, знайдеш на сайті НБУ, або того ж Мінфіну, в розділі «банки України» саме novapay?))
p. s. Ніхто не буде тримати бізнес, якщо задовільняти примхи в 200 грн пересічних torn-ів, бізнес це про заробіток, а не про демократичні ціни, ти б ще поскаржився на те, чому тортик від рошен коштує умовні 300 грн)) тобі запропонують так само обрати тортик з іншої цінової категорії.
А взагалі, ти звертався в НБУ з своїм запитом? Якщо ти так серйозно ненавидиш і користуєшся новою поштою та новапей, що тобі в НБУ відповіли, щодо комісій в новій пошті та новапей?