Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки в эту пятницу, если не произойдут рыночные потрясения, что поднимет краткосрочные затраты на заимствования до уровней, невиданных со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Reuters.
Банк Японии повысит ставку до максимума за 17 лет — Reuters
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Ужесточение политики подчеркнет решимость центрального банка постепенно повышать процентные ставки, которые сейчас составляют 0,25%, приблизительно до 1% — уровня, который аналитики рассматривают как не охлаждающий и не перегревающий экономику Японии.
В квартальном обзоре совет директоров, как ожидается, повысит свои прогнозы по инфляции, учитывая растущие перспективы того, что увеличение заработной платы будет способствовать устойчивому достижению цели банка в 2%.
Регулятор снизил ставки с 0,5% до 0,3% в октябре 2008 года, а затем до 0,1% в декабре того же года, когда мировой финансовый кризис привел Японию к рецессии. С тех пор различные нетрадиционные меры удерживали затраты на заимствования у нулевой отметки.
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