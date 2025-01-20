Банк Японии повысит ставку до максимума за 17 лет — Reuters

Ожидается, что Банк Японии повысит процентные ставки в эту пятницу, если не произойдут рыночные потрясения, что поднимет краткосрочные затраты на заимствования до уровней, невиданных со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Reuters.

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Ужесточение политики подчеркнет решимость центрального банка постепенно повышать процентные ставки, которые сейчас составляют 0,25%, приблизительно до 1% — уровня, который аналитики рассматривают как не охлаждающий и не перегревающий экономику Японии.

В квартальном обзоре совет директоров, как ожидается, повысит свои прогнозы по инфляции, учитывая растущие перспективы того, что увеличение заработной платы будет способствовать устойчивому достижению цели банка в 2%.

Регулятор снизил ставки с 0,5% до 0,3% в октябре 2008 года, а затем до 0,1% в декабре того же года, когда мировой финансовый кризис привел Японию к рецессии. С тех пор различные нетрадиционные меры удерживали затраты на заимствования у нулевой отметки.