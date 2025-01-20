Курс валют на 20 января: доллар в банках подешевел на 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара по покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже на 2 копейки. Евро в покупке потеряло пять копеек, а в продаже не изменилось.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро добавило 10 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,62 грн. Евро покупают за 43,25 грн., а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,54−42,63, евро — 43,95−44,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,11−42,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,44−43,46 грн/евро.

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