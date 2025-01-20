За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 820430 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 января: 1690 российских оккупантов, 10 танков и 153 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 820430 (+1690) человек,
- танков — 9821 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 20454 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 22074 (+19) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1049 (+3) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22768 (+153),
- крылатые ракеты — 3051 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34488 (+87) ед,
- специальная техника — 3706 (+6)
Источник: Минфин
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