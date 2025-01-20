В Госпродпотребслужбе рассказали, на что жаловались украинцы в 2024 году

По итогам прошлого года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 15,3 тысячи предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На что жаловались украинцы

Согласно сообщению службы, 39,6% обращений потребителей касается приобретенных товаров, 40,7% — качества предоставленных услуг, еще 19,7% — приобретения продукции через Интернет.

Результаты проверки обращений граждан: 58% требования потребителей удовлетворены, потребителям возвращено 7,5 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.

Отмечается, что в течение апреля-декабря прошлого года проверено 845 хозяйствующих субъектов относительно соблюдения ими требований законодательства о защите прав потребителей сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг. Нарушения установлены у 380 субъектов ведения хозяйства (45% проверенного количества).

Какие нарушения выявлены

Во время проверок выявлены следующие нарушения (в процентах от всех выявленных нарушений):

отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце — 2,3%;

создание препятствий должностному лицу в проведении проверки качества продукции, а также правил торгового и других видов обслуживания — 3,9%;

неисполнение или несвоевременное исполнение предписания об устранении нарушений прав потребителей — 29,1%;

нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы, оказании услуги — 64,7%.

По результатам проверок к административной ответственности привлечены 129 человек, их оштрафовали на 21,4 тыс. грн, в добровольном порядке уплачено 19,1 тыс. грн.

Кроме того, к ответственности привлечены 164 субъекта хозяйствования с наложением административно-хозяйственных санкций на сумму 1179 тыс. грн, добровольно уплачено 224,9 тыс. грн. Выдано 235 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг.