Apple ведет переговоры с Barclays и Synchrony для выпуска кредитных карт

Компания Apple ведет переговоры с Barclays, чтобы заменить Goldman Sachs как эмитента кредитных карт. Также как потенциальный партнер Apple рассматривается эмитент кредитных карт Synchrony Financial. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Goldman уже более года стремится избавиться от карточного портфеля Apple в рамках своего ухода с потребительских рынков — неудачного проекта, принесшего инвестиционному банку огромный ущерб от его вложений.

В октябре Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) наложило на Apple и Goldman Sachs штраф в размере $89 млн за незаконное рассмотрение диспутов по операциям с кредитными картами и введение в заблуждение покупателей iPhone по беспроцентным вариантам оплаты.

Ранее также сообщалось, что интерес к этому бизнесу проявлял JPMorgan, однако не был уверен в оценке кредитного портфеля из-за более высоких, чем в среднем, просрочки и дефолтов по портфелю.