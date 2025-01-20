Сирия запретила ввоз товаров из россии

Министерство финансов Сирии запретило импорт товаров из россии, Ирана и Израиля, сообщает Al Araby. Продукция из указанных стран будет конфисковываться. При этом эмбарго на ввоз израильских товаров действует в арабской республике уже много лет.

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Детали

После свержения президента Башара Асада в Сирию начали прибывать импортные товары: в магазинах столицы страны — Дамаске — появилась турецкая бутилированная вода, саудовские продукты питания, американские шоколадные конфеты Twix и Snickers, а также напитки Pepsi.

На этом фоне новые власти разрешили проводить финансовые расчеты в долларах и утвердили единые таможенные пошлины, снизив их на 50−60%. Отмечалось, это позволит облегчить импорт сырья для поддержки местных производителей и будет стимулировать промышленность. Решение последовало за постановлением, запретившим гражданам Ирана и Израиля въезд в Сирию. На россиян эта мера пока не распространяется.

Напомним

В начале января США объявили о временной отмене ограничений на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, платежи за энергоресурсы, а также переводы через Центральный банк страны за исключением любых транзакций в интересах россии или Ирана.

Одновременно россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с оплатой, сообщали источники Reuters.