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19 января 2025, 14:24 Читати українською

Авторынок в Украине: что искали и выбирали украинцы в 2024 году (исследование)

Украинский маркетплейс AUTO.RIA представил результаты исследования автомобильного рынка в 2024 году. Эксперты маркетплейса проанализировали, как менялся спрос и предложение на новые и подержанные авто, а также какие модели авто предпочитали украинцы.

Украинский маркетплейс AUTO.
Фото: depositphotos

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Подержанные автомобили

По данным AUTO.RIA, в этом году больше всего продавали подержанные авто в Киеве — 17,4%. Среди областей по поиску лидирует Львовская область с показателем 10%. Спрос на подержанные авто заметно увеличился в конце года.

В рамках исследования показано, что в 2024 году украинцы больше всего искали подержанные авто в сегменте от $10 000 до $15 000, а сразу за ним — в диапазоне до $4000.

Самые популярные модели 2024 года

Как и в прошлом году, рейтинг самых популярных подержанных авто, которые продавали и интересовались, почти сходится. Первенство по популярности (продажи и предложения) занимает Volkswagen Passat, далее — Skoda Octavia. На третьей строчке — Volkswagen Golf как наиболее продаваемое и Volkswagen Transporter как наиболее интересовавшийся.

Анализ популярности типа горючего показывает, что лидером по поисковым запросам являются дизельные автомобили (31,8%), далее — бензин (19,2%), а электро — 5,9%.

Страна-производитель, которая в лидерах среди подержанных автомобилей, является Германия. После нее следует Япония и Франция. Тенденция соответствует прошлогодней.

Новые автомобили

Данные аналитического отчета AUTO.RIA показывают, что предложение новых автомобилей колебалось в течение 2024 года.

Что интересно, больше новых авто в 2024 году украинцы искали в ценовом сегменте более $50 000, они составляли 21,8% от поисковых запросов, сразу по ним — авто от $25 000 до $35 000, их искали 20,4% пользователей.

Что касается популярности по типам горючего, то больше всего рассматривали бензиновые новые авто — 52,3%, дизель — 26,4%, гибрид — 12,6% и электро — 8,6%

Самые популярные модели 2024 года

Самым популярным новым авто в 2024 году по продажам является Toyota RAV4, а по предложению — Volkswagen Touareg.

Лидером по поисковым запросам стали Renault Duster, Toyota RAV4 и KIA Sportage.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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