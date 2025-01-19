В 2024 году расходы общего фонда госбюджета составили 3,5 трлн гривен (инфографика)

За январь-декабрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составляет 3,5 трлн грн, что на 456,5 млрд грн, или на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в декабре было израсходовано 492,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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На что выделялись средства

В структуре расходов наиболее направлено:

— 1,3 трлн грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в декабре — 133,9 млрд грн) или 37% от общего объема расходов, затраченных за январь — декабрь 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 68 млрд грн или на 5,6%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 973,3 млрд грн (в декабре — 96,7 млрд грн);

— 587,1 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в декабре — 124,1 млрд грн) или 16,8% от общего объема расходов.

— 570,1 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в декабре — 59,5 млрд грн) или 16,3% от общего объема расходов, что на 42,4 млрд грн или на 8% больше против аналогичного периода в прошлом году.