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19 января 2025, 9:45 Читати українською

В 2024 году расходы общего фонда госбюджета составили 3,5 трлн гривен (инфографика)

За январь-декабрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составляет 3,5 трлн грн, что на 456,5 млрд грн, или на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в декабре было израсходовано 492,2 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

За январь-декабрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета составляет 3,5 трлн грн, что на 456,5 млрд грн, или на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: zn.ua

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На что выделялись средства

В структуре расходов наиболее направлено:

 — 1,3 трлн грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в декабре — 133,9 млрд грн) или 37% от общего объема расходов, затраченных за январь — декабрь 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 68 млрд грн или на 5,6%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 973,3 млрд грн (в декабре — 96,7 млрд грн);

 — 587,1 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в декабре — 124,1 млрд грн) или 16,8% от общего объема расходов.

 — 570,1 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в декабре — 59,5 млрд грн) или 16,3% от общего объема расходов, что на 42,4 млрд грн или на 8% больше против аналогичного периода в прошлом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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propodail
propodail
19 января 2025, 10:54
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Це не журналістика, а просто переписування графіків текстом.
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