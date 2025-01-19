За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 818740 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 января: 1580 российских оккупантов, 36 БПЛА и 2 ракеты
Потери врага
- личного состава — около 818 740 (+1580) человек,
- танков — 9811 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 20412 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 22055 (+15) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1046 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22615 (+36),
- крылатые ракеты 3051 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34401 (+76) ед,
- специальная техника — 3700 (+1)
Источник: Минфин
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