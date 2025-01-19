XRP преодолевает цену $3, XYZVerse готовится побить рекорды

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 января 2025, 11:30 Читати українською

XRP преодолевает цену $3, XYZVerse готовится побить рекорды

В мире криптовалют происходят захватывающие события. XRP достиг значительной отметки выше $3, привлекая внимание инвесторов и трейдеров по всему миру. В то же время XYZVerse стремится установить новый рекорд, достигнув невероятного уровня в $5. Эти внезапные изменения вызывают интерес к тому, что может произойти дальше на этом быстро развивающемся рынке.

В мире криптовалют происходят захватывающие события.

Забей гол с XYZ: Новая тяжелая артиллерия среди мем-монет

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Фанаты сходят с ума! Токен XYZ выходит на ринг криптовалют, нанося удары по конкурентам — ненужным схемам заработка и сомнительным проектам. Как настоящий чемпион, этот первый в истории спортивный мем-токен уверенно прошел через медвежий рынок и не собирается останавливаться. XYZ нацелен на невероятный рост в 75 раз, оставив позади мем-монеты 2024 года, такие как BOME и WIF.

💰 Контролируй игру, зарабатывай, пока остальные играют 💰
XYZ создает идеальную игровую площадку с награжденным проектом XYZVerse, признанным «Лучшим новым мем-проектом». Его уникальная концепция объединяет азарт спорта и энергию мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, XYZ привлечет миллионы фанатов спорта, готовых присоединиться к игре.

Помните, как объем торгов Polymarket во время выборов в США достиг $1 миллиарда? XYZ готовится к еще большему успеху в сфере GameFi, предлагая своим участникам воспользоваться идеальным сочетанием атмосферы мем-монет, спортивного ажиотажа и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили взлет мем-монет? 💥
Благодаря растущему интересу к нише азартных игр, XYZ готов стать лучшей мем-монетой всех времен. Успехи BOME с ростом на 5000% и WIF с увеличением на 1000% уже в прошлом, потому что XYZ взорвется с ростом на 7,400% и превзойдет своих предшественников. Успейте присоединиться на раннем этапе, чтобы обеспечить свою позицию — XYZ все еще недооценен и готов побить новые рекорды!

🥇 Объединяя сообщество, обеспечивая победу 🥇
XYZVerse станет MVP этого бычьего рынка, давая сообществу возможность управлять направлением экосистемы. Активные участники получат токены XYZ в качестве награды за их вклад. С надежной токеномикой и планами листинга на CEX/DEX, XYZ готовится к победному забегу, обеспечивая стабильный доход и постоянное сжигание токенов для поддержания высокой цены и активного сообщества.

Предпродажа XYZ уже в процессе — не упустите возможность роста на 9,900%! <<<

Ripple (XRP)

XRP показывает значительный рост цены. За последнюю неделю его стоимость увеличилась на 45.25%. За последний месяц цена выросла на 28.66%, а за шесть месяцев — на впечатляющие 455.95%. В настоящее время цена колеблется в диапазоне от $2.27 до $3.32, что демонстрирует высокий интерес к XRP.

Технические индикаторы подтверждают позитивные прогнозы. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 56.84, что указывает на то, что актив еще не перекуплен. Стохастический осциллятор — 67.60, что сигнализирует о бычьем импульсе. Средняя скользящая за 10 дней составляет $3.31, тогда как за 100 дней — $2.87. Эти показатели свидетельствуют о возможном продолжении роста.

Если цена продолжит расти, XRP может протестировать ближайший уровень сопротивления в $3.84, что представляет рост на 8%. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на отметке $4.23, что на 21% выше текущей цены. В случае падения ближайший уровень поддержки находится на $2.04, что ниже текущих значений на 10%. Если рынок станет медвежьим, следующая поддержка находится на уровне $1.64. Эти уровни внимательно отслеживаются трейдерами для понимания будущего движения XRP.

Несмотря на сильные результаты XRP и других монет в этом бычьем рынке, XYZVerse стремится превзойти их благодаря своей уникальной экосистеме спортивных мемов и амбициозной стратегии роста.

Дополнительная информация о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами