Фонд гарантирования отсудил 890 млн грн у связанных лиц банка «Демарк»

Северный апелляционный хозяйственный суд 13 января удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц по делу о 890,5 млн грн убытков банка «Демарк». Об этом сообщается на сайте ФГОФО.

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Что известно

«Соответствующее решение суд принял по делу № 927/252/21, подтвердив законность решения суда первой инстанции, которым полностью удовлетворены требования Фонда», — говорится в сообщении.

На рассмотрении апелляционного суда находится еще один иск Фонда к связанным лицам банка «Демарк» на сумму 434,5 млн грн.

Напомним

ПАО «Банк «Демарк» было признано неплатежеспособным решением НБУ и в нем введена временная администрация в сентябре 2014 года.

Банк объяснял свои проблемы тем, что несколько его акционеров потеряли свой бизнес на территории Донбасса и Крыма.

До признания неплатежеспособным, отмечают в ФГВФЛ, банк «Демарк» проводил рискованную кредитную политику. В течение 2008−2014 годов были заключены десятки схожих между собой кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3 млрд грн.