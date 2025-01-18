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18 января 2025, 14:17 Читати українською

Украинские банки завершили переход на новые требования ЕС по капиталу

По состоянию на 1 января 2025 г. банковская система Украины завершила второй этап перехода на трехуровневую структуру капитала, как это предусмотрено требованиями ЕС. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 января 2025 г.
Фото: depositphotos

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Подробности

Согласно статистическим данным, банки сохраняют достаточный уровень капитала для устойчивости к возможным шокам и имеют ресурсы для продления кредитования экономики.

В рамках вступившего в силу 5 августа 2024 года закона «О банках и банковской деятельности» банковская система перешла на трехуровневую структуру капитала с поэтапным достижением минимальных нормативов:

  • с 5 августа по 31 декабря 2024 года — не менее 8,5%;
  • с 1 января по 30 июня 2025 года — не менее 9,25%;
  • с 1 июля 2025 года — не менее 10%.

Переходные положения позволили банкам интегрировать промежуточную прибыль и накопленные доходы в основной капитал первого уровня, что стало значительным усилением его качества.

Состояние капитала банковской системы

По состоянию на начало 2025 года нормативы капитала банковской системы выглядят следующим образом:

  • Норматив достаточности регулятивного капитала — 17,35%;
  • Норматив достаточности капитала 1 уровня — 16,92%;
  • Норматив достаточности основного капитала 1 уровня — 16,92%.

В НБУ подчеркнули, что эти показатели значительно превышают минимальные требования, что показывает устойчивость банковской системы.

Согласно сообщению, несмотря на достижения, в 2025 году ожидается отражение в финансовой отчетности повышенной ставки налога на прибыль, что повлияет на снижение показателей доходности за 2024 год. Это может повлечь за собой уменьшение нормативов капитала у отдельных банков.

Ожидается, что эффект от повышения налога станет ясен после публикации годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудитом. Для некоторых банков это может послужить основанием для пересмотра программ капитализации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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