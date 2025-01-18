За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 817,160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 января: 1340 российских оккупантов и 13 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около/ about 817160 (+1340) человек,
- танков — 9803 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 20394 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 22040 (+21) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1046 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22579 (+13),
- крылатые ракеты — 3049 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34325 (+69) ед,
- специальная техника — 3699 (+0)
Источник: Минфин
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