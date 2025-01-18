Экс-министр энергетики Литвы Неверович возглавил набсовет «Энергоатома»

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«Председателем Наблюдательного совета „Энергоатома“ избран Ярек Неверович, а заместителем председателя Майкла Эллиотта Кирста, который также возглавил созданный советом комитет по аудиту», — говорится в сообщении «Энергоатома».

НАЭК также сообщила об отсутствии третьего независимого члена Наблюдательного совета (Тимоти Стоуна, отказавшегося от подписания контракта), отметив, что при таких обстоятельствах решения о создании комитета по вопросам назначений и комитета по вознаграждениям ожидаются как можно скорее после того, как НР получит соответствующие юридические заключения.

«Стратегическое значение НАЭК „Энергоатом“ выходит также за пределы Украины, что делает компанию ключевым партнером в региональной стратегической безопасности и сотрудничестве. Наша ответственность не только в том, чтобы помочь обеспечить бесперебойную поставку необходимой электроэнергии для страны, но и в том, чтобы позиционировать „Энергоатом“ как модель корпоративного управления и инноваций», — прокомментировал Неверович.

Как отмечается в сообщении, прозрачность и открытое общение определены руководящими принципами деятельности Наблюдательного совета, а компания стремится содействовать содержательному диалогу и сотрудничеству с местными и центральными органами власти, а также с заинтересованными сторонами на международном уровне.

«Будущее „Энергоатома“ зависит от нашей способности сохранять доверительные отношения, оставаться способными к адаптации и соблюдать самые высокие стандарты управления. Мы будем выполнять поставленные перед нами задачи вовремя, обеспечивая стабильность и бесперебойность для всех, кто на нас рассчитывает», — заверил Неверович.