UBS повышает прогноз по паре USD/JPY

UBS пересмотрел свой прогноз по инфляции в Японии, прогнозируя более высокие темпы инфляции в ближайшие годы из-за сильного доллара США и роста цен на энергоносители. Об этом пишет investing.com.

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Команда UBS по валютным операциям скорректировала свой прогноз по обменному курсу, теперь ожидая, что курс USD/JPY достигнет 150 к концу 2025 года, что выше предыдущей оценки в 145. Эта корректировка основана на фоне сильного доллара США.

Пересмотренный прогноз предполагает увеличение инфляции на 0,1−0,2 процентных пункта в 2025 и 2026 годах, обусловленное ростом затрат на энергию и товары индекса потребительских цен (ИПЦ). Ожидается, что базовый ИПЦ, исключающий волатильные цены на свежие продукты питания и энергоносители, останется выше 2% до 2025 года.

Теперь UBS ожидает, что к концу 2025 года он достигнет 2,0% в годовом исчислении, что немного выше предыдущей оценки в 1,9%. UBS также подчеркнул, что инфляция на продукты питания, которая в настоящее время составляет 4,2% в годовом исчислении, как ожидается, останется на аналогичном уровне по крайней мере в первой половине текущего года. Это объясняется обесцениванием иены и нестабильными условиями поставок.