Курс валют на вечер 17 января: евро на межбанке растет, а доллар падает

К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 17 января Закрытие 17 января Изменения доллар 42,13/42,16 42,11/42,14 2 /2 евро 43,35/43,36 43,39/43,40 4/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,65 грн., Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,55−42,60, евро — 43,85−44,05 грн.

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