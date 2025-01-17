К закрытию межбанка курс доллара упал на 2 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 17 января: евро на межбанке растет, а доллар падает
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Открытие 17 января
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Закрытие 17 января
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Изменения
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42,13/42,16
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42,11/42,14
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2 /2
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43,35/43,36
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43,39/43,40
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4/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,65 грн., Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 44,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,55−42,60, евро — 43,85−44,05 грн.
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Источник: Минфин
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