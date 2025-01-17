Акции фармкомпании Novo Nordisk падают на фоне результатов исследования нового препарата

Акции самой дорогой европейской компании на фондовом рынке Novo Nordisk падают несмотря на то, что ее новый препарат от ожирения показал хорошие результаты. Об этом пишет investing.com. Бумаги подешевели на 4% в пятницу, 17 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты исследования препарата Семаглутид 7,2 мг показали, что люди которые его принимали, похудели на 20%. Анализ также показал, что препарат более эффективный, чем его предшественник Семаглутид 2,4 мг.

Несмотря на такие результаты, акции датской компании падают из-за сомнений инвесторов, что новый препарат возможно столкнется с регуляторными проблемами.

Также результаты исследования показали, что у пациентов распространены побочные эффекты — желудочно-кишечные расстройства, что также могло повлиять на настроения на рынке.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу