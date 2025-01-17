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17 января 2025, 17:05 Читати українською

Акции фармкомпании Novo Nordisk падают на фоне результатов исследования нового препарата

Акции самой дорогой европейской компании на фондовом рынке Novo Nordisk падают несмотря на то, что ее новый препарат от ожирения показал хорошие результаты. Об этом пишет investing.com. Бумаги подешевели на 4% в пятницу, 17 января.

Акции самой дорогой европейской компании на фондовом рынке Novo Nordisk падают несмотря на то, что ее новый препарат от ожирения показал хорошие результаты.
Фото Getty images

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Результаты исследования препарата Семаглутид 7,2 мг показали, что люди которые его принимали, похудели на 20%. Анализ также показал, что препарат более эффективный, чем его предшественник Семаглутид 2,4 мг.

Несмотря на такие результаты, акции датской компании падают из-за сомнений инвесторов, что новый препарат возможно столкнется с регуляторными проблемами.

Также результаты исследования показали, что у пациентов распространены побочные эффекты — желудочно-кишечные расстройства, что также могло повлиять на настроения на рынке.

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Источник: Минфин
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