Задолженность по заработной плате перед работниками угольных предприятий Донецкой и Луганской областей, которые прекратили работу из-за боевых действий, составляет около 500 млн грн. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Укринформ.
Государство задолжало шахтерам почти 500 миллионов — министр энергетики
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«В конце прошлого года нам удалось существенно снизить задолженность по зарплатам. Она сегодня составляет около 500 миллионов по старым долгам», — отметил Галущенко.
По его словам, разрабатывается программа трудоустройства шахтеров с востока на предприятиях в западных регионах Украины, где наблюдается дефицит кадров.
«Очень важно не потерять людей, потому что это специалисты с соответствующим опытом. Мы пытаемся создать целую программу для того, чтобы люди с востока могли переехать на западные предприятия, получить работу и там уже решать вопрос погашения заработной платы», — подчеркнул министр.
Отметим, что в результате боевых действий угольные предприятия Донецкой и Луганской областей фактически прекратили работу, хотя юридически не ликвидированы.
Комментарии - 1
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…Як повідомлялося, внаслідок бойових дій вугільні підприємства Донецької та Луганської областей фактично припинили роботу, хоча юридично не ліквідовані…
А вот чкак обстояло дело с зарплатами в относительно мирный 2018 год?
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Ух ты как интересно… курс уе напомнить?
Оце потужно!!!