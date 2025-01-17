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17 января 2025, 15:13 Читати українською

Государство задолжало шахтерам почти 500 миллионов — министр энергетики

Задолженность по заработной плате перед работниками угольных предприятий Донецкой и Луганской областей, которые прекратили работу из-за боевых действий, составляет около 500 млн грн. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

Задолженность по заработной плате перед работниками угольных предприятий Донецкой и Луганской областей, которые прекратили работу из-за боевых действий, составляет около 500 млн грн.
Фото: AI

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В конце прошлого года нам удалось существенно снизить задолженность по зарплатам. Она сегодня составляет около 500 миллионов по старым долгам», — отметил Галущенко.

По его словам, разрабатывается программа трудоустройства шахтеров с востока на предприятиях в западных регионах Украины, где наблюдается дефицит кадров.

«Очень важно не потерять людей, потому что это специалисты с соответствующим опытом. Мы пытаемся создать целую программу для того, чтобы люди с востока могли переехать на западные предприятия, получить работу и там уже решать вопрос погашения заработной платы», — подчеркнул министр.

Отметим, что в результате боевых действий угольные предприятия Донецкой и Луганской областей фактически прекратили работу, хотя юридически не ликвидированы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 января 2025, 15:27
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Для справки! Оказывается, кто не знает в стране война.
Читаем первоисточник —
…Як повідомлялося, внаслідок бойових дій вугільні підприємства Донецької та Луганської областей фактично припинили роботу, хоча юридично не ліквідовані…
А вот чкак обстояло дело с зарплатами в относительно мирный 2018 год?
Читаем —
Зарплатні борги перед працівниками держшахт досягли 470 млн грн — Міненергетики
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…Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних вугільних підприємств досягла 470 млн грн. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун в ході виступу в парламенті сьогодні, 5 жовтня…

Ух ты как интересно… курс уе напомнить?

Оце потужно!!!
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