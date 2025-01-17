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17 января 2025, 16:40 Читати українською

Прогноз XRP в $10 вызывает сомнения— вот почему XYZVerse может быть разумным выбором

На фоне растущих сомнений в достижении XRP отметки в $10, многие инвесторы пересматривают свои стратегии. В этой ситуации XYZVerse появляется на горизонте с потенциалом впечатляющей доходности в 5000%. Давайте разберемся, почему XYZVerse может стать более умным выбором для тех, кто ищет значительные прибыли.

На фоне растущих сомнений в достижении XRP отметки в $10, многие инвесторы пересматривают свои стратегии.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который нельзя игнорировать!

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в спортивно-мемную революцию. Представьте себе XYZ как MVP экосистемы XYZVerse, где каждый может получить крупные прибыли благодаря растущему спросу на мем-монеты.

Вспомните Polymarket с его оборотом в $1 миллиард во время выборов в США. Теперь добавьте к этому ажиотаж вокруг мем-монет и азарт спортивных ставок. XYZVerse расширяет свои возможности, обещая участникам баснословные награды!

XYZVerse был официально признан лучшим новым мем-проектом, что подчеркивает его взрывной потенциал.

Успейте принять участие в предварительном продаже XYZ до начала ошеломляющего роста! <<<

Мем-монеты давно завоевали криптомир, и XYZ намерен оставить конкурентов позади. С прогнозируемым ростом до 7900% на момент генерации токенов (TGE), проект значительно превосходит такие достижения, как рост BOME на 5000% или WIF на 1000%.

С грядущими листингами на крупных CEX и DEX платформах, проверенными смарт-контрактами и профессиональной командой, XYZ уже вырывается вперед.

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XRP: Быстрая и безграничная криптовалюта для глобальных платежей

XRP — это цифровая валюта, созданная для быстрых и недорогих трансграничных транзакций. Она работает на базе XRP Ledger, децентрализованной системы без центрального органа управления, обеспечивая безопасность и необратимость операций без необходимости использования банковских счетов.

Созданный Джедом МакКалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP изначально был выпущен в объеме 100 миллиардов монет. Ripple, изначально известная как OpenCoin Inc., получила 80 миллиардов XRP для развития экосистемы. Ripple использует XRP для повышения ликвидности и поддержки сети, разместив 55 миллиардов XRP в эскроу для контроля предложения.

Технология XRP выделяется своей скоростью и эффективностью в переполненном криптовалютном рынке. Транзакции проводятся быстро и недорого, что делает XRP идеальным для международных платежей. В отличие от некоторых криптовалют, XRP не использует майнинг, что снижает его экологическое воздействие.

XRP и другие монеты остаются перспективными, но уникальное сочетание спортивной и мем-культуры в XYZVerse и его цель роста на 20,000% делают этот проект убедительной альтернативой.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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