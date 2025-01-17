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17 января 2025, 14:54 Читати українською

Микаэль Бйоркнерт официально приступает к исполнению обязанностей председателя правления Приватбанка

С 20 января Микаэль Бйоркнерт официально приступает к исполнению обязанностей в должности председателя правления Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба.

С 20 января Микаэль Бйоркнерт официально приступает к исполнению обязанностей в должности председателя правления Приватбанка.
Фото Приватбанка

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В банке напомнили, что 7 октября 2024 года, Наблюдательный совет объявил об избрании Микаэля Бйоркнерта на эту должность. 16 января 2025 его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины, что технически завершило процесс масштабного международного конкурсного отбора.

«Для меня это честь и большая ответственность возглавить самый крупный банк Украины сегодня. Поскольку он является одним из столпов финансовой стабильности для вкладчиков и украинского бизнеса, я понимаю, насколько важно его дальнейшее развитие, поддержка клиентов и внедрение инноваций», — отметил председатель правления.

Как сообщалось ранее, Микаэль Бйоркнерт планирует сосредоточиться на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, усилении цифровых инициатив, повышении операционной эффективности и обеспечении устойчивого развития банка.

Что известно о Бйоркнерте

  • Господин Бйоркнерт является опытным банкиром с более чем 25-летним опытом в финансовом и банковском секторе. Он занимал руководящие должности в таких компаниях как Swedbank, Bankgirot, SEB и Nasdaq, сосредотачиваясь на стратегическом управлении, разработке цифровых услуг и внедрении инноваций в банковском деле.
  • Ранее он занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации. В Swedbank Бйоркнерт успешно внедрял инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу.
  • Перед тем, как присоединиться к Приватбанку, занимал должность главы GetSwish и Bankgirot (Швеция), а также член правления Nasdaq (Nordic). Кроме того, он руководил службой глобальных транзакций в SEB Bank.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
17 января 2025, 15:18
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Так хорошо, как при Коломойском, уже не будет (((
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