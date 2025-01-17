Микаэль Бйоркнерт официально приступает к исполнению обязанностей председателя правления Приватбанка

С 20 января Микаэль Бйоркнерт официально приступает к исполнению обязанностей в должности председателя правления Приватбанка . Об этом сообщает пресс-служба.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В банке напомнили, что 7 октября 2024 года, Наблюдательный совет объявил об избрании Микаэля Бйоркнерта на эту должность. 16 января 2025 его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины, что технически завершило процесс масштабного международного конкурсного отбора.

«Для меня это честь и большая ответственность возглавить самый крупный банк Украины сегодня. Поскольку он является одним из столпов финансовой стабильности для вкладчиков и украинского бизнеса, я понимаю, насколько важно его дальнейшее развитие, поддержка клиентов и внедрение инноваций», — отметил председатель правления.

Как сообщалось ранее, Микаэль Бйоркнерт планирует сосредоточиться на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, усилении цифровых инициатив, повышении операционной эффективности и обеспечении устойчивого развития банка.

Что известно о Бйоркнерте