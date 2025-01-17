Доллар завершает неделю в минусе

В пятницу доллар США слегка укрепился, но по итогам недели валюта зафиксирует снижение после выходу данных по базовой инфляции. Об этом пишет investing.com.

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17 января индекс доллара, отслеживающий курс доллара к корзине из шести других валют, торговался с повышением на 0,1%, у отметки 109,06, но был настроен на падение примерно на 0,5% по итогам недели после шести недель роста.

Доллар отступил на этой неделе после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции повысили вероятность смягчения денежно-кредитной политики в этом году, даже после того, как чиновники Федеральной резервной системы указали, что будут осторожны в своем подходе к снижению ставок в этом году.

Представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил в четверг, что три или четыре снижения ставок все еще возможны, если экономические данные ухудшатся.

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