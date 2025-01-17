Расходы госбюджета в прошлом году выросли на 15%

За январь-декабрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3,5 трлн грн, что на 456,5 млрд грн, или на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В том числе в декабре было израсходовано 492,2 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 января 2025 года.

В структуре расходов наиболее направлено:

1,3 трлн грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в декабре — 133,9 млрд грн) или 37% от общего объема расходов, затраченных за январь — декабрь 2024 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 68 млрд грн, или на 5,6%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 973,3 млрд грн (в декабре — 96,7 млрд грн);

587,1 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в декабре — 124,1 млрд грн) или 16,8% от общего объема расходов. Среди них:

340 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

157,3 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

570,1 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в декабре — 59,5 млрд грн) или 16,3% от общего объема расходов, что на 42,4 млрд грн или на 8% больше против аналогичного периода прошлого года, в частности:

274,7 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

112,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

39,6 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

При этом Минсоцполитики направлены расходы на социальные выплаты в объеме 447,9 млрд. грн.

426,7 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в декабре — 96,6 млрд грн) или 12,2% от общего объема расходов. Среди них:

378,2 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

18 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

307,4 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в декабре — 20,6 млрд грн) или 8,8% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 59,8 млрд грн, или на 24,1%);

177,5 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в декабре — 14,5 млрд грн) или 5,1% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28,9 млрд грн, или на 19,4%).