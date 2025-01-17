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17 января 2025, 12:20 Читати українською

За пределами BTC и ETH: 5 криптовалют, за которыми стоит следить

Биткоин и Эфириум часто занимают центральное место в обсуждениях, но другие цифровые валюты готовы произвести фурор. В этой статье рассматриваются пять перспективных криптовалют, которые могут занять лидирующие позиции к 2025 году. Узнайте, какие активы могут изменить рынок и представить новые возможности для инвесторов, ищущих следующий большой прорыв в цифровых финансах.

Биткоин и Эфириум часто занимают центральное место в обсуждениях, но другие цифровые валюты готовы произвести фурор.

XYZ: Новый чемпион среди мем-монет, готовый доминировать в 2025 году

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Игра началась, и XYZ готов установить рекорды прибыли с неукротимым напором! Этот сенсационный спортивный мем-токен станет новым хитом 2025 года, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных болельщиков по всему миру.

XYZ стремится к головокружительному росту в 7,400%, оставляя позади такие монеты, как BOME и WIF.

💸 Зарабатывайте на волне мем-культуры и азарта 💸
XYZ — это центральный элемент экосистемы XYZVerse, признанный лучшим новым мем-проектом. Этот проект объединяет энергию спорта и мем-культуры, предлагая пользователям уникальные возможности для заработка.

Изображение выглядит как часы, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Помните, как Polymarket достиг $1 миллиарда торгового объема во время ажиотажа на выборах в США? XYZ планирует еще больший успех в GameFi-сфере, предоставляя участникам возможность извлекать выгоду из сочетания мем-монет, спортивного азарта и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили цикл мем-монет? 💥
XYZ стремится стать новым королем мем-монет, взлетев на 7,400% от своей текущей цены до момента генерации токена (TGE). Ранние участники смогут обеспечить себе место в проекте и получить доступ к огромной прибыли.

🥇 Сплочение сообщества для общей победы 🥇
XYZVerse — это не просто токен, а экосистема, которая дает сообществу право принимать решения и управлять направлением проекта. Активные участники будут вознаграждены бесплатными токенами XYZ, что укрепляет сообщество и создает стабильный поток доходов.

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Dogecoin (DOGE)

Цена Dogecoin демонстрирует заметные колебания. За последнюю неделю она выросла на 10.64%, колеблясь в диапазоне от $0.2998 до $0.3851. Однако за месяц цена снизилась на 5.85%, а за полгода показала рост на 201.59%.

Текущая цена приближается к ближайшему уровню сопротивления в $0.4346. Пробой этого уровня может привести к следующему сопротивлению в $0.5199, что указывает на значительный рост. На противоположной стороне ближайший уровень поддержки находится на $0.2640.

Технические индикаторы указывают на потенциал роста. RSI составляет 55.33, что говорит о нейтральном состоянии актива. Уровень MACD положительный — 0.003679, что указывает на возможное продолжение восходящего тренда.

Solana (SOL)

Цена Solana (SOL) колеблется между $172.64 и $213.70. За последнюю неделю она выросла на 6.23%, демонстрируя краткосрочный восходящий тренд. Однако за последний месяц был зафиксирован небольшой спад на 3.02%, а за полгода цена выросла на 23.80%.

Если цена продолжит рост, ближайшее сопротивление на уровне $238.98 может быть пробито, что приведет к следующему сопротивлению на уровне $280.04.

Ripple (XRP)

За последние полгода цена XRP взлетела на 476.14%, включая рост на 39.48% за неделю. Текущий диапазон цены — от $2.27 до $2.67.

Технические индикаторы остаются оптимистичными: RSI — 72.66, MACD — 0.1018. Если XRP преодолеет сопротивление на $2.84, цена может достичь $3.23.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) за последние шесть месяцев продемонстрировал рост на 147.84%. Текущая цена колеблется между $0.85 и $1.12, с ближайшим сопротивлением на уровне $1.27. Пробой этого уровня может привести к росту на 37% от текущей цены.

Хотя DOGE, SOL, XRP и ADA демонстрируют сильные результаты, XYZVerse выделяется своим уникальным сочетанием спорта и мем-культуры, предлагая значительный потенциал роста в экосистеме, управляемой сообществом.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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