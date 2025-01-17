Прибыль Morgan Stanley выросла более чем вдвое благодаря активности на рынке слияний и поглощений

Morgan Stanley зафиксировал значительный рост прибыли в четвертом квартале, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Финансовые результаты Morgan Stanley подчеркнули успешный квартал для банков с Уолл-стрит, получивших значительную выгоду от увеличения количества слияний и поглощений благодаря устойчивой экономике США, снижению процентных ставок и ожиданиям ослабления регулирования при президентстве Дональда Трампа.

Этот квартал стал успешным завершением первого года в должности генерального директора Теда Пика, возглавившего компанию после продолжительной борьбы за эту должность.

Руководство компании оптимистично настроено по поводу перспектив на 2025 год. По словам Пика, объем потенциальных сделок в сфере слияний и поглощений является самым высоким за последние семь лет, что является положительным сигналом.

Подробности

Выручка от инвестиционного банкинга в четвертом квартале увеличилась на 25%, достигнув $1,64 млрд, благодаря комиссиям от продажи акций. Аналогичные результаты продемонстрировали и конкуренты, такие как Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

По данным Dealogic, мировые доходы от инвестиционного банкинга в 2024 году выросли на 26%, достигнув $86,8 млрд. На Уолл-стрит прогнозируют увеличение количества крупных соглашений при администрации Трампа по сравнению с периодом правления Джо Байдена.

Чистая прибыль Morgan Stanley за три месяца выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $3,7 млрд, или $2,22 на акцию, по сравнению с $1,5 млрд, или 85 центов на акцию, год назад Аналитики, согласно оценкам LSEG, прогнозировали в среднем $1,7 на акцию.

После оглашения финансовых результатов акции Morgan Stanley выросли на 2,2% во время утренних торгов. За прошлый год стоимость акций компании выросла почти на 50%, что сделало их одними из лидеров среди крупных банков.