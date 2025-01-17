Курс валют на 17 января: доллар и евро в банках подешевели на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже потерял 10 копеек. Евро в покупке не изменился, а в продаже также подешевел на 10 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,05−42,67 грн. Евро покупают за 43,35 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,55−42,65, евро — 43,80−44,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,13−42,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,35−43,36 грн/евро.

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