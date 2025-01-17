Украина работает над заключением «промышленного» безвиза с ЕС — Шмыгаль

Украина работает над заключением промышленного безвиза с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после совещания по секторальному сотрудничеству с ЕС в 2025 году.

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«Ведем работу по заключению „промышленного“ безвиза и обеспечению присоединения Украины к политике ЕС „Роуминг как дома“. Двигаемся уверенно. Согласовали наработку и вынесение на правительство необходимых проектов решений», — отметил премьер.

Также, по его словам, во время совещания заслушали доклады чиновников о приоритетных направлениях и задачах, стоящих перед министерствами.

В частности, ключевой является работа по продолжению «торгового» и «транспортного» безвизов.

«Работаем с Еврокомиссией над тем, чтобы сделать эти соглашения бессрочными», — отметил Шмыгаль.

Также министры скоординировали необходимые меры по обеспечению интеграции Украины в энергетический рынок ЕС и обсудили внедрение комплекса необходимых мер по развитию в 2025 году транспортных коридоров сети TEN-T.

«Перед каждым министерством стоят четкие задачи, определены ответственные и сроки выполнения», — добавил глава правительства.

«Промышленный» безвиз

В 2020 году Украина и ЕС договорились подписать Соглашение АССА, так называемый «промышленный безвиз» относительно взаимного признания соответствия продукции промышленного назначения. Речь идет о машинах, электротехническом и низковольтном оборудовании.