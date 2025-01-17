В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает о факторах, влияющих на курс валют в Украине и мире.
Доллар: что влияет на курс доллара и его поведение в Украине и мире (видео)
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Эксперт говорит о следующем:
- влияние НБУ на курс валют;
- поведение наличного рынка;
- поведение теневого рынка;
- доверие к гривне и инфляционным процессам;
- объемы ЗВР;
- объем покупки валюты;
- ситуация на фронте;
- экспортно импортное сальдо;
- внешний долг Украины;
- фактор Трампа.
Источник: Минфин
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