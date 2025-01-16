Nintendo анонсировала новую игровую консоль Switch 2 (видео)

Японская компания Nintendo анонсировала новую игровую консоль Switch 2. При этом точной даты выхода нет, отмечается только, что новинка поступит в продажу в 2025 году.

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Новая консоль похожа на оригинальный Switch, но больше по размеру. Она получит новые контроллеры Joy-Con черного цвета с цветными акцентами и будет иметь новую кнопку под кнопкой Home на правом контроллере. Рядом с разъемом для наушников появится порт USB-C.

Консоль будет совместима с большинством игр от оригинального Nintendo Switch (как физическими, так и цифровыми), но некоторые могут не поддерживаться.

Пока единственная показанная игра — новая часть Mario Kart. Больше деталей будут раскрыты во время онлайн-презентации Nintendo Direct 2 апреля 2025 года.

Успех первой Nintendo Switch

Первая консоль Nintendo Switch стала хитом продаж. По данным компании, ее продажи составили 146,04 млн единиц Switch, что делает ее второй консолью Nintendo по объему продаж после Nintendo DS (154,02 млн единиц).

Продажи первой Switch также превзошли другие популярные консоли Nintendo:

Nintendo Wii (101,63 млн единиц),

Game Boy (118,69 млн единиц),

Nintendo 3DS (75,94 млн единиц).

Прежде чем выпустить полноценного преемника Switch, Nintendo выпустила несколько обновленных модификаций оригинальной консоли: компактную версию Nintendo Switch Lite и версию с улучшенным дисплеем и другими усовершенствованиями Nintendo Switch OLED.