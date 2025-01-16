К закрытию межбанка курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 16 января: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 16 января
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Закрытие 16 января
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Изменения
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42,16/42,22
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42,13/42,16
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3/6
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43,42/43,46
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43,32/43,34
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10/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,15−42,77 грн. Евро покупают за 43,35 грн, а продают за 44,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,60−42,65, евро — 43,85−44,06 грн.
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Источник: Минфин
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