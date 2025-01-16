Канада готова ввести пошлины на товары из США на $105 млрд, если избранный президент Трамп «ударит первым». Об этом заявил премьер-министра провинции Онтарио, пишет Bloomberg.

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Что известно

Канада составила первоначальный список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов (около 105 млрд долларов США), которые она обложит пошлинами, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары.

По словам собеседника, этот список является предварительным и вступит в силу только в том случае, если администрация Трампа сделает первый шаг.

Он отметил, что позже могут быть добавлены дополнительные тарифы из Канады, в зависимости от того, что будут делать США, сказал собеседник.

В то же время продукты из этого первоначального списка не разглашаются.

Напомним

Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.