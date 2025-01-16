Рада приняла закон о публичных инвестициях

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, направленный на обновление и усовершенствование отдельных положений Бюджетного кодекса Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Документ призван выполнить обязательства Украины по статье 347 Соглашения об ассоциации с ЕС, рекомендациях Европейской Комиссии, а также условия сотрудничества с МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Это позволит Украине продолжить интеграцию в европейское пространство и получить дальнейшую финансовую поддержку.

Также благодаря ему вносится ряд изменений в Бюджетный кодекс, направленных на улучшение управления публичными инвестициями, учет гендерного подхода в бюджетном процессе и уточнение норм по вопросам государственного внутреннего финансового контроля.

В частности, вводятся новые определения понятий «публичные инвестиции», «публичный инвестиционный проект» и «программа публичных инвестиций», «единый проектный портфель публичных инвестиций». Это поможет более точно определить источники финансирования и процедуры реализации публичных инвестиционных проектов, включая привлечение кредитов и займов от иностранных партнеров.

Предполагается обновление процедур планирования и реализации публичных инвестиционных проектов и публичных инвестиций, что будет способствовать более эффективному использованию государственных средств.

Важным аспектом является учет гендерного подхода в бюджетном процессе, что обеспечит равные возможности для всех граждан и будет способствовать социальной справедливости.

Кроме того, в документе предусмотрен ряд изменений, обусловленных необходимостью актуализировать положения Бюджетного кодекса Украины с принятым Государственным бюджетом на 2025 год и внесенными изменениями в отраслевые законодательные акты.

Принятое решение позволит повысить стабильность государственных финансов и прозрачность бюджетного процесса, продолжая последовательную работу по реформированию финансового управления, ориентируясь на внутренние потребности и выполнение международных обязательств.