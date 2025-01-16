Бизнес ожидает подписания закона о повышении акцизов на табак — ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) ожидает подписания президентом Украины закона № 4115-IX (законопроект № 11090) о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия. Закон был направлен на подпись президенту еще 9 декабря 2024 года и должен вступить в силу с 1 января 2025 года, сообщается на сайте ЕБА.

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По словам заместителя председателя Налогового комитета Ярослава Железняка, неподписание закона в срок уже обошлось бюджету в 403,2 млн грн по состоянию на 15 января.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация поддержала принятие данного закона в части размера ставок акцизного налога на табачные изделия.

В частности, ассоциация отмечала важность предвидения подхода Европейского Союза к определению курса евро к гривне в течение года для обеспечения планирования бизнес-деятельности предприятий — крупнейших налогоплательщиков Украины.

«Нынешняя задержка в подписании этого Закона однозначно не способствует прогнозированности для бизнеса и создает неопределенность для работы в среднесрочной перспективе», — говорится в обращении ЕБА.

Соответствующие письма президенту ранее также направили Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine), Федерация работодателей Украины, Американская торговая палата в Украине и Украинский Совет Бизнеса.

Как отмечалось, закон № 4115-IX предусматривает перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет), а также имплементацию европейской практики налогообложение ТВЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.

Ранее Железняк сообщал, что в 2025 году цена пачки сигарет вырастет примерно на 40 грн.

По оценкам Минфина, описанным в проекте Бюджетной декларации, принятие закона позволит увеличить поступления в госбюджет 2025 года на 0,6 млрд грн, в 2026 году — на 5 млрд грн, в 2027 году — на 9,4 млрд грн и в 2028 году — на 13,9 млрд грн.