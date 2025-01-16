Бизнес второй квартал подряд положительно оценивает свою будущую деловую активность — опрос НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 января 2025, 13:52 Читати українською

Бизнес второй квартал подряд положительно оценивает свою будущую деловую активность — опрос НБУ

Бизнес во второй раз подряд улучшил оценки своей деловой активности в последующие 12 месяцев, сохранил положительные прогнозы по привлечению инвестиций, зато продолжил ожидать умеренного роста инфляции и обменного курса. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 660 предприятий в четвертом квартале 2024 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Бизнес во второй раз подряд улучшил оценки своей деловой активности в последующие 12 месяцев, сохранил положительные прогнозы по привлечению инвестиций, зато продолжил ожидать умеренного роста инфляции и обменного курса.
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

ИДО

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 101,8% по сравнению со 100,6% в третьем квартале 2024 года.

Участники опроса сохранили положительные оценки по общим объемам реализации продукции, усилили — по инвестиционным затратам на машины, оборудование и инвентарь, а также несколько смягчили негативные оценки по инвестиционным расходам на проведение строительных работ и количества работников.

В то же время респонденты ухудшили оценки будущего финансово-экономического состояния предприятий.

Военные действия и их последствия остаются наиболее существенным фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства.

Ожидание по макроэкономической ситуации

Бизнес сдержанно оценил объемы производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 1,4% (в третьем квартале — 3,7%).

Уменьшение спрогнозировали предприятия добывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи, а также других видов деятельности; респонденты из десяти областей; малые предприятия; предприятия, осуществляющие только импортные операции, и работающие исключительно на внутреннем рынке.

В то же время, рост объемов производства продолжали ожидать предприятия перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, энерго- и водоснабжения; крупные и средние предприятия; предприятия, осуществляющие внешние операции.

Продолжалось усиление инфляционных ожиданий: в четвертом квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составляла 10,3% по сравнению с 9,7% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляции не выше 10%, уменьшилась за квартал с 54,4% до 46,3%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 82,9% респондентов. Более всего усилилось влияние налогового фактора — на 4.4 п. п. до 42,3%. В свою очередь ослабло влияние курсового фактора — на 5.1 п. п. до 70,3%.

Усилились девальвационные ожидания: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидали через 12 месяцев, составило 44,42 грн/$ (в предыдущем квартале — 43,72 грн/$). 68,8% респондентов ожидали, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,1 — 46 грн/$.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий оставались отрицательными: баланс ответов составлял «минус» 6,1% по сравнению с «минус» 6% в третьем квартале.

Респонденты сдержанно оценили изменения финансово-экономического развития собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 1,2% (в третьем квартале — «минус» 0,9%).

Ухудшение оценок произошло у предприятий строительства, торговли, транспорта и связи, других видов деятельности, а также добывающей промышленности. В то же время, респонденты перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения имели оптимистичные ожидания.

Участники опроса и дальше ожидали увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 9.0% и 7.7% соответственно (в третьем квартале — 10,5% и 11,2% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидали респонденты подавляющего большинства видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства, а также энерго- и водоснабжения, больше всего перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других видов деятельности (балансы ответов 20.7%, 15.5% и 9.6% соответственно).

Рост объемов реализации продукции на внешнем рынке ожидали респонденты предприятий энерго и водоснабжения, других видов деятельности, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Респонденты усилили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 9,3% (в третьем квартале — 7,5%). Одновременно ослабились негативные оценки по инвестиционным расходам на строительные работы: баланс ответов «минус» 1,6% (в третьем квартале — «минус» 3,2%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжают ожидать увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 10,6% (в третьем квартале — 15,6%).

Высокие ожидания имели предприятия энерго- и водоснабжения, других видов деятельности, добывающей промышленности, а также сельского хозяйства. В то же время предприятия торговли ожидают уменьшения объемов иностранных инвестиций в последующие 12 месяцев.

Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, выросла до 21,6% по сравнению с 18,8% в предварительном опросе.

Респонденты всех ВЭД, за исключением строительства и энерго- и водоснабжения, смягчили негативные оценки количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6,6% (в третьем квартале — «минус» 10,9 %).

Участники опроса ожидали более высокие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 56,5% по сравнению с 52,9% в предыдущем квартале.

На фоне увеличения потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 33,5% опрошенных в четвертом квартале по сравнению с 30,4% в третьем квартале) доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась — 35% (в третьем квартале — 34,8%).

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 84,8% (в третьем квартале — 81,9%). Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 49,7% ответов.

Несколько возросла доля респондентов, отметивших наличие других источников финансирования, — 42,1% (в предыдущем опросе — 40%), в то же время ослабило влияние таких факторов, как чрезмерные требования к залогу, слишком сложная процедура оформления документов и значительные курсовые колебания.

Второй квартал подряд респонденты отметили ужесточение условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 16,3% (в предыдущем квартале — 15,4%).

Доля компаний, планирующих привлекать средства за границей, выросла до 8,5% с 8,2% в третьем квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Среди опрошенных предприятий 21,4% - торговые компании, 18,5% - перерабатывающей промышленности, 14,8% - сельского хозяйства, 13,5% - транспорта и связи, 6,8% - добывающей промышленности, 4,7% - энерго- и водоснабжение, 2,9% - строительства, 17,4% - другие; 29,4% респондентов — крупные предприятия, 36,8% - средние, 33,8% - малые.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — отметил регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
MAXAOH
MAXAOH
16 января 2025, 14:06
#
Какой бред…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами