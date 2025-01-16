Бизнес второй квартал подряд положительно оценивает свою будущую деловую активность — опрос НБУ

Бизнес во второй раз подряд улучшил оценки своей деловой активности в последующие 12 месяцев, сохранил положительные прогнозы по привлечению инвестиций, зато продолжил ожидать умеренного роста инфляции и обменного курса. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей 660 предприятий в четвертом квартале 2024 года, сообщает пресс-служба НБУ .

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ИДО

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 101,8% по сравнению со 100,6% в третьем квартале 2024 года.

Участники опроса сохранили положительные оценки по общим объемам реализации продукции, усилили — по инвестиционным затратам на машины, оборудование и инвентарь, а также несколько смягчили негативные оценки по инвестиционным расходам на проведение строительных работ и количества работников.

В то же время респонденты ухудшили оценки будущего финансово-экономического состояния предприятий.

Военные действия и их последствия остаются наиболее существенным фактором, влияющим на способность предприятий наращивать объемы производства.

Ожидание по макроэкономической ситуации

Бизнес сдержанно оценил объемы производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 1,4% (в третьем квартале — 3,7%).

Уменьшение спрогнозировали предприятия добывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и связи, а также других видов деятельности; респонденты из десяти областей; малые предприятия; предприятия, осуществляющие только импортные операции, и работающие исключительно на внутреннем рынке.

В то же время, рост объемов производства продолжали ожидать предприятия перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, энерго- и водоснабжения; крупные и средние предприятия; предприятия, осуществляющие внешние операции.

Продолжалось усиление инфляционных ожиданий: в четвертом квартале ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составляла 10,3% по сравнению с 9,7% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляции не выше 10%, уменьшилась за квартал с 54,4% до 46,3%.

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 82,9% респондентов. Более всего усилилось влияние налогового фактора — на 4.4 п. п. до 42,3%. В свою очередь ослабло влияние курсового фактора — на 5.1 п. п. до 70,3%.

Усилились девальвационные ожидания: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидали через 12 месяцев, составило 44,42 грн/$ (в предыдущем квартале — 43,72 грн/$). 68,8% респондентов ожидали, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42,1 — 46 грн/$.

Текущее состояние и ожидания предприятий по собственному развитию

Оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий оставались отрицательными: баланс ответов составлял «минус» 6,1% по сравнению с «минус» 6% в третьем квартале.

Респонденты сдержанно оценили изменения финансово-экономического развития собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 1,2% (в третьем квартале — «минус» 0,9%).

Ухудшение оценок произошло у предприятий строительства, торговли, транспорта и связи, других видов деятельности, а также добывающей промышленности. В то же время, респонденты перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения имели оптимистичные ожидания.

Участники опроса и дальше ожидали увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке: балансы ответов — 9.0% и 7.7% соответственно (в третьем квартале — 10,5% и 11,2% соответственно).

Рост общих объемов реализации продукции ожидали респонденты подавляющего большинства видов экономической деятельности, за исключением предприятий строительства, а также энерго- и водоснабжения, больше всего перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других видов деятельности (балансы ответов 20.7%, 15.5% и 9.6% соответственно).

Рост объемов реализации продукции на внешнем рынке ожидали респонденты предприятий энерго и водоснабжения, других видов деятельности, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Респонденты усилили положительные оценки изменения уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 9,3% (в третьем квартале — 7,5%). Одновременно ослабились негативные оценки по инвестиционным расходам на строительные работы: баланс ответов «минус» 1,6% (в третьем квартале — «минус» 3,2%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, продолжают ожидать увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 10,6% (в третьем квартале — 15,6%).

Высокие ожидания имели предприятия энерго- и водоснабжения, других видов деятельности, добывающей промышленности, а также сельского хозяйства. В то же время предприятия торговли ожидают уменьшения объемов иностранных инвестиций в последующие 12 месяцев.

Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, выросла до 21,6% по сравнению с 18,8% в предварительном опросе.

Респонденты всех ВЭД, за исключением строительства и энерго- и водоснабжения, смягчили негативные оценки количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов — «минус» 6,6% (в третьем квартале — «минус» 10,9 %).

Участники опроса ожидали более высокие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника: баланс ответов — 56,5% по сравнению с 52,9% в предыдущем квартале.

На фоне увеличения потребности в заемных средствах в ближайшее время (до 33,5% опрошенных в четвертом квартале по сравнению с 30,4% в третьем квартале) доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась — 35% (в третьем квартале — 34,8%).

Предприятия, планирующие привлекать кредиты, традиционно предпочитают кредиты в национальной валюте — 84,8% (в третьем квартале — 81,9%). Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки — 49,7% ответов.

Несколько возросла доля респондентов, отметивших наличие других источников финансирования, — 42,1% (в предыдущем опросе — 40%), в то же время ослабило влияние таких факторов, как чрезмерные требования к залогу, слишком сложная процедура оформления документов и значительные курсовые колебания.

Второй квартал подряд респонденты отметили ужесточение условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 16,3% (в предыдущем квартале — 15,4%).

Доля компаний, планирующих привлекать средства за границей, выросла до 8,5% с 8,2% в третьем квартале.

Опрос

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Среди опрошенных предприятий 21,4% - торговые компании, 18,5% - перерабатывающей промышленности, 14,8% - сельского хозяйства, 13,5% - транспорта и связи, 6,8% - добывающей промышленности, 4,7% - энерго- и водоснабжение, 2,9% - строительства, 17,4% - другие; 29,4% респондентов — крупные предприятия, 36,8% - средние, 33,8% - малые.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — отметил регулятор.