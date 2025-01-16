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16 января 2025, 16:30 Читати українською

Угасает ли Solana? Переключаємся на другие высокодоходные токены

Когда-то лидировавшая в криптовалютной сфере Solana теряет свою привлекательность, поскольку крупные инвесторы обращают внимание на новых игроков, таких как XYZVerse, и другие быстро растущие токены. Этот сдвиг заставляет задуматься о причинах, побуждающих инвесторов покидать устоявшиеся платформы. Какие факторы вызывают это изменение направления и как оно может повлиять на рынок цифровых активов?

Когда-то лидировавшая в криптовалютной сфере Solana теряет свою привлекательность, поскольку крупные инвесторы обращают внимание на новых игроков, таких как XYZVerse, и другие быстро растущие токены.

Инаугурация Трампа провоцирует хаос на крипторынке: $XYZ мем-коин готов к рекордному росту на 99,900%

Изображение выглядит как Человеческое лицо, мультфильм, иллюстрация, искусствоАвтоматически созданное описание

Приближающаяся инаугурация Дональда Трампа спровоцировала сейсмический сдвиг на криптовалютном рынке, создавая идеальные условия для беспрецедентного роста. Пока основные монеты едва демонстрируют двухзначные приросты, мем-коины захватывают центр внимания.

Недавний рост PNUT на 4,500% или взлет FRED на 6,000%? Это уже в прошлом, забытое в вихре краткосрочного ажиотажа. Эти токены не выдержали давления продаж, оставив инвесторов, захваченных FOMO, с убытками. Но крипторынок не ждет слабаков — новый гигант появился, чтобы уничтожить рекорды прибыли и обеспечить невероятный рост на 99,900%.

$XYZ — чемпион мем-коинов

Встречайте $XYZ — первый в мире спортивный мем-коин для настоящих любителей острых ощущений и многократной прибыли.

На фоне возвращения Трампа крипторынок готов взорваться, и конкуренция становится жестче. Только самые сильные токены выживут в этой безжалостной среде. $XYZ, вдохновленный духом спорта, становится главным претендентом, чтобы превзойти конкурентов и отправиться «на Луну» вместе с миссией Илона Маска.

$XYZ уже показывает рост еще до выхода на рынок

  • Цена запуска: $0.0001

  • Текущая цена: $0.002

  • Рост: более 2000% всего за несколько месяцев!

Следующий этап: $0.0025 (+25% рост)
Целевая цена: $0.1

Передпродажа уже бьет рекорды с молниеносной скоростью. Если вы не участвуете — вы упускаете шанс.

Sui Blockchain: Переосмысляем пользовательский опыт в Web3

Sui — это новая блокчейн-платформа, которая меняет правила игры. Она построена для обеспечения безопасности, мощности и масштабируемости. Sui использует уникальный подход к обработке данных, фокусируясь на объектах, а также язык программирования Move, который обеспечивает надежность. Эти особенности делают Sui перспективным кандидатом для пользователей, ищущих инновационные решения в мире блокчейна.

JasmyCoin: Контроль над персональными данными в цифровом мире

JasmyCoin (JASMY), разработанный токийской корпорацией Jasmy, сочетает технологии Интернета вещей (IoT) и блокчейн, чтобы вернуть контроль над персональными данными пользователям. Эта платформа позволяет безопасно управлять и даже продавать собственные данные, создавая защищенную среду для их обмена между устройствами.

AI16z: Революция венчурного капитала с помощью ИИ и блокчейна

AI16z — децентрализованная автономная организация (DAO), которая объединяет искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн для трансформации венчурного капитала. Управляемый ИИ-агентом «Marc AIndreessen», проект ставит перед собой задачу оптимизировать инвестиции с использованием данных и исключить человеческие ошибки. AI16z быстро завоевывает доверие инвесторов, предлагая инновационные решения для рынка венчурных инвестиций.

Хотя SUI, JASMY и AI16Z показывают потенциал, уникальный спортивный мем-коин XYZVerse с целевым ростом на 20,000% выделяется на фоне текущего рынка.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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