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16 января 2025, 12:55 Читати українською

Solana: достичь $250, а ведущий мем-коин стремится к 30,500%

Инвесторы пристально следят за родным токеном Solana на фоне прогнозов о том, что его цена может взлететь до $250. Драйвером этого оптимизма выступает впечатляющий рост основного мем-коина платформы, нацеленного на невероятный рост в 30,500%. Такая потенция вызывает ажиотаж и намекает на возможные трансформации в сети Solana и на более широком криптовалютном рынке.

Инвесторы пристально следят за родным токеном Solana на фоне прогнозов о том, что его цена может взлететь до $250.

DOGEN: Главный мем-токен для настоящих победителей

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Представьте себе жизнь мечты — роскошные автомобили, пачки денег и женщины, привлекающие взгляды. Это стиль жизни DOGEN!

Если вы тот, кто всегда стремится быть на вершине, то вам стоит обратить внимание на DOGEN. Этот мем-токен создан для настоящих альфа-лидеров, которые всегда побеждают.

💎 HODL как зверь, доминируй на рынке 💎
DOGEN готов к взрыву! Мы говорим о росте на 700% еще до завершения предпродажи — и это только начало. DOGEN готов к тем безумным тысячекратным ростам, которыми славятся мем-токены в этом сезоне. Входите на раннем этапе и наблюдайте, как остальные пытаются догнать вас!

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⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️
DOGEN — новый альфа-токен на блокчейне Solana, который присоединился к элите, такой как BONK, WIF и Popcat, все из которых в свое время показали рост на 1000%.

Сейчас DOGEN остается в тени, но вскоре он побьет рекорды этого бычьего рынка. Вы не захотите упустить эту возможность.

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DOGEN готовится к рекордам

У вас есть DOGEN-дух? Отлично, потому что проводится эйрдроп! Все, что вам нужно, — это проявить активность в социальных сетях, купить токены во время предпродажи и начать строить свою армию DOGEN с помощью реферальной ссылки. За каждого привлеченного вами участника вы получите 20% от их покупки токенов в виде Golden Points.

Solana готовится к скачку цен на фоне сезона альткоинов

Solana (SOL) торгуется в диапазоне от $172 до $213, демонстрируя устойчивость, несмотря на недавнее снижение на 15% за последний месяц. Ближайший уровень сопротивления находится на $238, и его прорыв может подтолкнуть цену к отметке $280. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 62 и положительный MACD указывают на нарастающий бычий импульс. Высокий показатель стохастического индикатора (92) свидетельствует о сильном покупательском интересе. За последние 6 месяцев SOL вырос почти на 20%, что подтверждает уверенный восходящий тренд. Если сезон альткоинов начнется, как ожидается, SOL может прибавить более 30%, преодолеть ключевые уровни сопротивления и достичь новых высот.

Хотя Solana может достичь $250, ее краткосрочный потенциал уступает DOGEN. Созданный для тех, кто ищет лучшее в жизни, DOGEN ожидает роста на 700% к концу предпродажи и тысячекратных возвратов в этом сезоне альткоинов. Следуя успеху таких токенов, как BONK и Popcat, DOGEN предлагает реальные преимущества и привилегии для ранних участников.

Источник: Минфин
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