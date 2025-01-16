В «Дие» ветераны могут ежеквартально получать по 1 500 гривен на спорт

Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны могут получать в Действии 1 500 грн от государства каждые три месяца на оплату тренажерных залов, спортсекций и клубов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Запустили сервис Ветеранский спорт по инициативе Министерства по делам ветеранов Украины, чтобы помочь Защитникам и Защитницам социально адаптироваться и физически восстанавливаться», — говорится в сообщении.

Как подать заявку на Ветеранский спорт

Обновите «Дию».

Зайдите в приложение и нажмите «Сервисы» и выберите «Ветеранский спорт».

Откройте «Дия.Карту» или выберите из доступных.

Отправьте заявку на выплату.

«Подавайте заявку до 20 числа каждого квартала — есть время до 20 января, чтобы оформить выплаты на ближайшие три месяца», — говорится в сообщении.

По постановлению Минветеранов помощь гарантированно получат 100 000 ветеранов и ветеранок, которые первыми воспользуются сервисом «Действия».

Потратить средства нужно в течение квартала, в котором они получили помощь. Неиспользованные деньги вернутся на счет Минветеранов, а в следующем квартале получите 1500 грн автоматически.