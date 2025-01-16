Что готовит 2025 год для банков: нововведения НБУ и как эффективно в них разобраться

В 2025 году заработает ряд нововведений Национального банка Украины, которые окажут влияние на работу банков и предоставлятелей финансовых платежных услуг.

Так, в 2025 году НБУ проведет стресс-тестирование 21 банка, отобранного по трем критериям: размер взвешенных рисков активов, объем привлеченных от домохозяйств депозитов и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.

Регулятор утвердил «Техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году». Такую оценку проведут в несколько этапов, а началась она уже с января 2025 года.

Кроме того, в текущем году Нацбанк планирует ужесточить требования к капиталу банков. Банкиры усматривают в этом решении один из главных рисков текущего года, поскольку возможностей для наращивания капитала за счет прибыли для многих финучреждений станет меньше.

Еще один вызов — новые требования НБУ к поставщикам финансовых услуг. Регулятор обязал с 1 января платежные учреждения, учреждения электронных денег, операторов почтовой связи и филиалы иностранных учреждений создать отдельные подразделения или определить ответственных за функции внутреннего аудита, управления рисками и комплаенса.

Что будут означать все эти новшества на практике? Как они повлияют на жизнедеятельность банков? Какими будут последствия для игроков рынка? Чтобы разобраться подробнее во всех этих нововведениях и найти ответы на волнующие вопросы, «Минфин» и Finance.ua организуют конференцию FinYear — важнейший ивент года об инновациях в украинской финансовой сфере.

Какая будет конференция FinYear 2025?

Мероприятие пройдет 19 февраля в Киеве и соберет на одной локации всех, кого волнуют последние изменения в финэкономике. Разобраться помогут непосредственно представители НБУ, которые будут среди спикеров конференции. Также ожидается нетворкинг с fintech бизнесами, представителями финансов и банкинга.

В общей сложности конференцию посетят около 250 участников и 20 спикеров. Последние подготовят наиболее информативные выступления и присоединятся к важным дискуссиям.

Среди тем, которые будут звучать на FinYear 2025:

макроэкономическая ситуация в стране и состояние банковской системы

динамика выполнения финансовым сектором требований по защите прав потребителей

финансовое поведение населения

аналитика FinTech сферы за 2024 год

анализ потребности населения и бизнеса в кредитовании

Если хотите держать руку на пульсе и разобраться в важнейших тенденциях 2025 года в кругу профессионалов, приходите на FinYear 2025! Те, кто поспешит, еще могут успеть зарегистрироваться по самым низким ценам. Купите билеты по ссылке. До встречи!