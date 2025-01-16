За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 814 150 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 января: 1480 российских оккупантов, 31 ракета и 120 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 814150 (+1480) человек,
- танков — 9791 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 20368 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 22015 (+40) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1046 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22503 (+120),
- крылатые ракеты — 3049 (+31),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34132 (+137) ед,
- специальная техника — 3697 (+1)
Источник: Минфин
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