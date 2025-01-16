Официально: НБУ оставил курс гривны без изменений

Национальный банк Украины установил на 16 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,2659 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и

Валютный рынок

Нацбанк на 16 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,52 грн (на 15 января курс был установлен на уровне 43,32 грн). Европейская валюта подорожала на 20 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.