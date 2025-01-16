Национальный банк Украины установил на 16 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,2659 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официально: НБУ оставил курс гривны без изменений
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Валютный рынок
Нацбанк на 16 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,52 грн (на 15 января курс был установлен на уровне 43,32 грн). Европейская валюта подорожала на 20 копеек.
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Источник: Минфин
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