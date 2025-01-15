Курс валют на вечер 15 января: доллар на межбанке подешевел, а евро выросло

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожало в покупке в продаже на 3 копейки.

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Валюта Открытие 15 января Закрытие 15 января Изменения доллар 42,26/42,29 42,16/42,22 10 /7 евро 43,55/43,57 43,55/43,60 0/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,23−42,88 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 44,15 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,75−42,81, евро — 44,08−44,25 грн.

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