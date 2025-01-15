К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подорожало в покупке в продаже на 3 копейки.
Курс валют на вечер 15 января: доллар на межбанке подешевел, а евро выросло
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Открытие 15 января
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Закрытие 15 января
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Изменения
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42,26/42,29
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42,16/42,22
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10 /7
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43,55/43,57
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43,55/43,60
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0/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,23−42,88 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 44,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,75−42,81, евро — 44,08−44,25 грн.
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Источник: Минфин
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