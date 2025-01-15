ОПЕК прогнозирует очередной год устойчивого роста спроса на нефть, главным образом за счет Индии и Китая, в своем первом детальном обзоре на 2026 год. Об этом пишет Yahoo.
ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2026 году
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Спрос на нефть
Мировое потребление нефти увеличится на «солидные» 1,4 миллиона баррелей в день в 2026 году, что соответствует ожидаемому темпу роста этого года и превосходит прогнозируемый рост поставок, заявила Организация стран-экспортеров нефти в ежемесячном отчете в среду.
Теоретически, это должно позволить Саудовской Аравии и ее партнерам из ОПЕК+ возобновить приостановленное производство, в конечном итоге восстановив около 2 миллионов баррелей в день в течение следующих двух лет. Однако оптимистичный прогноз картеля подрывается признаками ослабления экономического роста в Китае.
Секретариат ОПЕК в Вене начал 2024 год с гораздо более сильными оценками, чем остальная часть отрасли, которые он был вынужден снизить на 47% в течение шести последовательных ежемесячных пересмотров.
ОПЕК+ ограничивает поставки последние пару лет в попытке поддержать цены. В настоящее время коалиция планирует начать постепенно увеличивать добычу ежемесячными траншами по 120 000 баррелей в день с апреля, но, вероятно, рассмотрит вопрос о том, стоит ли следовать этому плану, в начале марта.
Наблюдатели за рынком, такие как Международное энергетическое агентство, JPMorgan и Citigroup, прогнозируют глобальный избыток в этом году, даже если ОПЕК+ откажется от планов увеличивать добычу.
Тем не менее новые санкции США против россии и перспектива свежих ограничений от новой администрации Трампа, направленных на Иран, могут поменять ситуацию. МЭА заявило ранее в среду, что ОПЕК+ может иметь возможность нарастить производство, если такие нарушения в поставках будут достаточно ощутимыми.
Ключевые члены ОПЕК+, составляющие Совместный министерский наблюдательный комитет, проведут онлайн-сессию для обзора рынков 3 февраля, прежде чем окончательно утвердят планы на второй квартал в последующие недели.
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