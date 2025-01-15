Француженка переслала 830 тысяч евро фейковому Брэду Питту

Во Франции 53-летняя женщина отправила 830 тысяч евро мошеннику, который притворялся известным голливудским актером Брэдом Питтом, используя искусственный интеллект. Доверчивая женщина считала, что находится в отношениях со звездой и перечислила деньги на якобы его лечение от рака. Об этом сообщает The Guardian.

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Француженко подала жалобу в полицию на мошенничество. По ее словам, она полтора года общалась с фейковым актером.

Знакомство со «звездой»

Все началось в феврале 2023 года, когда Анна, которая была замужем за богатым предпринимателем, присоединилась к Instagram, чтобы поделиться фотографиями по горнолыжному отдыху во французских Альпах.

Когда она вернулась домой, с ней в социальной сети связался кто-то, выдавая себя за Джейн Питт, мать актера, начавшей с ней общаться и сказала, что она подойдет для ее сына.

Затем на связь вышел мужчина, назвавшийся Брэдом Питтом. Он рассказал, что его мать рассказала о ней.

«Я хотел бы узнать о вас больше. Но я хотел бы знать, работаете ли вы в СМИ, поскольку защищаю свою частную жизнь», — написал он в соцсети.

Анна, которая сказала, что не имеет особого понимания в социальных сетях, потратила полтора года на общение с человеком, которого он считал Питтом.

Фейковый актер использовал поддельные аккаунты в социальных сетях и WhatsApp, а также искусственный интеллект для создания изображений. Он присылал ей селфи, стихи и песни.

Они общались каждый день. В конце концов она влюбилась в фейкового Брэда Питта, а ее реальный брак распался.

«Я была влюблена в мужчину, с которым говорила. Он знал, как разговаривать с женщиной», — рассказала Анна.

Кроме того, мошенник присылал дорогие подарки — украшения и сумки. Но чтобы получить их, женщина должна была оплатить более 5 000 евро для прохождения таможенного контроля.

Позднее Брэд Питт сказал, что ему необходимо срочное лечение — якобы у него обнаружили рак почки, а его счета заблокированы из-за судебного дела с бывшей женой Анджелиной Джоли.

Доверчивая женщина потратила сотни тысяч евро на «сделки», а «Питт» присылал ей фотографии из больницы.

Француженка начала подозревать, что что-то не так, увидев в СМИ фото настоящего актера с его девушкой Инес де Рамон. Однако мошенник убеждал Анну, что встречается именно с ней.

Потом, когда она снова увидела фото актера с его девушкой, поняла, что ее обманули. Но на тот момент женщина уже успела пересказать фейковому ловеласу 830 тысяч евро.

По данным французского издания Voici, телеканал TF1, рассказавший в своей программе историю Энн, вынужден был удалить выпуск через хейт на женщину. В сети ее подвергли критике и засмеяли.

Сейчас Анна находится в больнице из-за серьезной депрессии.